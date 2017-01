Tamara Ecclestone pide al nuevo año 'salud y felicidad' para su familia

La afamada Tamara Ecclestone, hija del magnate Bernie Ecclestone, ha entrado en el nuevo año derrochando optimismo y, sobre todo, confesando abiertamente sus deseos y esperanzas de cara a los próximos 12 meses.



Lejos de marcarse metas especialmente ambiciosas para 2017, la guapa socialité parece conformarse con que la envidiable situación familiar que vive junto a su marido Jay Rutland y su hija Sophia (2) se mantenga inalterable con el paso del tiempo.



"Sé que puede sonar algo cursi, pero lo único que le pido a este año que acaba de comenzar es salud y felicidad para toda mi familia", reveló en conversación con la revista Hello!



Teniendo en cuenta que Tamara se siente completamente realizada desde que debutara en la maternidad hace dos años, no debería resultar sorprendente que, en lugar de fantasear con la idea de seguir acumulando éxitos en el terreno personal, ahora prefiera expresar su más profundo agradecimiento por las satisfacciones que no ha dejado de recibir en los últimos tiempos.



"Tengo tanto por lo que sentirme agradecida y afortunada, eso es lo más importante para mí. Me siento bendecida por todo lo que he recibido en mi vida", apuntó en la misma entrevista.



Sin embargo, a Tamara le espera un año muy ajetreado con las clases de equitación que ha venido recibiendo su pequeña Fifi, como apoda cariñosamente a su pequeña, y que ahora retomará con más ilusión si cabe gracias al regalo que le ha hecho su tía Petra: un pony macho al que, sin embargo, la niña ha decidido llamar 'Elsa' como homenaje a su personaje favorito de la película 'Frozen'.



"Fue una sorpresa muy emocionante. Fuimos un día a los establos y Fifi se encontró ahí al caballito. Se quedó muy asombrada al principio, pero en cuestión de segundos se la vio feliz y muy excitada ante la idea de montarse en él. Lleva algo más de un año aprendiendo a montar a caballo, pero ahora está encantada de tener el suyo propio", contó.