Tanto que te amo tanto, la balada de Cabas para los seres que más amamos

Canciones como "Mi Bombón", "Bonita", "Tu Boca" y "Ana María" son quizá las más recordadas de Andrés Cabas. Sencillos que nos ponen a bailar, cantar y, en caso de no conocer las letras, tararear.

En La Hora Del Regreso, Cabas tocó los sentimientos de nuestros oyentes con su nueva canción, en la que explora un estilo diferente al que le conocíamos, pero que sin duda explora su lado más íntimo.

"Tanto que te amo tanto", su nuevo sencillo, es una dedicatoria al verdadero amor de su vida, su hijo. Cabas cuenta cómo esta canción nace a partir de la sensación que se da cuando estamos lejos de nuestros seres queridos, por lo que es una balada dedicable a cualquier persona.

"Quería hacer una balada tipo With or without you (famosa canción de U2)", cuenta Cabas, pues, para él estos son los tipos de canciones que mueven a la gente y transmiten los mensajes más importantes.

Explorar nuevos estilos hace parte de la tarea actual de Cabas, pues, asegura que hay temas que ya no se están abordando en la música latina, por lo que es importante recuperarlos.

También se refirió a la crisis de Venezuela, resaltando que es un país lleno de talentos que no pueden salir a flote debido a las pocas oportunidades.

Vea aquí la entrevista completa