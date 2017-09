¿Tendrán más hijos los duques de Cambridge? La familia de ella opina que sí

El anuncio de que la duquesa de Cambridge estaba esperando su tercer hijo junto al príncipe Guillermo supuso toda una sorpresa, ya que en esta ocasión no había circulado ningún rumor al respecto en las semanas previas, como si sucedió antes de la confirmación de sus dos otros embarazos.



En el comunicado oficial, el palacio de Kensington se hacía eco de la alegría con que sus respectivas familias habían recibido la buena noticia y, en el círculo de allegados de la duquesa parecen estar convencidos de que la pareja real tratará de tener al menos un cuarto bebé.



"Es la mejor de las noticias que me han dado en lo que va de año. Ella es una persona maternal por naturaleza. Me pregunto si parará después del tercero... Lo dudo mucho. Se divierten demasiado cuidando de sus pequeños", ha apuntado el tío de Catalina en conversación con el diario Daily Mail.



La reacción del príncipe Enrique ha sido muy similar, aunque en su caso ha evitado pronunciarse acerca de si su cuñada y su hermano se animarán a hacerle tío de nuevo en un futuro.



"Es fantástico, genial, estoy muy, muy contento por ellos", aseguró el miembro más extrovertido de los Windsor en un evento que tenía programado de antemano en Mánchester el mismo día que se anunció que los duques de Cambridge tendrían un tercer retoño.



Por el momento, la esposa del príncipe Guillermo ha cancelado su agenda oficial debido a que padece hiperémesis gravídica, una condición que se caracteriza por unas fuertes náuseas y vómitos y que ya padeció durante los nueve meses antes de dar a luz a sus hijos: el príncipe Jorge (4) y la princesa Carlota.



"Al igual que durante sus dos embarazos, la duquesa padecehiperémesis gravídica. Su Alteza Real ya no podrá cumplir con su visita al Centro Infantil de Hornsey Road en Londres. La duquesa está siendo atendida en el palacio de Kensington", rezaba parte del mensaje compartido por la casa real británica.