Tensión entre los hermanos Ben y Casey Affleck

El actor Casey Affleck no dudó en aprovechar su presencia en la alfombra roja de los premios del Sindicato de Actores, celebrados ayer domingo en Los Ángeles, para zanjar de forma tajante el supuesto desencuentro que viviría con su famoso hermano Ben a cuenta del discurso que pronunció en la pasada entrega de los Globos de Oro, cuando el primero optó por no mencionar al intérprete en sus agradecimientos y, poco después, este confesaba que había reaccionado con cierta "sorpresa" ante semejante hecho.



"La verdad es que me produce mucha curiosidad averiguar por qué debería darle las gracias. Quizá él cree que, de alguna forma, estuvo implicado en la película ['Mánchester frente al mar], pero la verdad es que no. Hay un montón de cosas por las que le estoy muy agradecido a Ben, pero me parece que mi presencia en el escenario de los Globos de Oro no era el momento adecuado para hablar de ello, ya que no está involucrado en la cinta de ninguna manera", reveló el artista antes de ver cómo el veterano Denzel Washington le arrebataba el premio a mejor actor de la noche.



Aunque por el momento se desconoce si la supuesta decepción que habría sentido Ben Affleck ante la falta de reconocimiento de su hermano menor es auténtica o es el resultado de una broma sacada de contexto, Casey ha preferido no seguir alimentando las especulaciones y, por ello, ha preferido confesar que, de cara a la ceremonia de ayer domingo, ni siquiera se había preparado un texto con el que verbalizar sus emociones en el caso de haberse hecho con el trofeo.



"No he escrito nada. De hecho, lo único que hago normalmente es dar las gracias a tanta gente como pueda porque me parece lo más apropiado, lo más normal y sobre todo lo más correcto. Hay tanta gente trabajando en una película, que me gustaría mencionarlos a todos antes de que empiece a sonar la música y me echen del escenario", aseveró.