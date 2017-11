"The Walking Dead" obtuvo su nivel más bajo de audiencia en cinco años

Según las últimas cifras de audiencia, parece que los espectadores en los Estados Unidos no se apresuraron demasiado a ver el regreso de la serie The Walking Dead, que recientemente cumplió siete años del estreno de su episodio piloto.

Incluso, se dio a conocer que ha sufrido las peores clasificaciones de Estados Unidos en más de cinco años.

El esperado regreso de la popular serie de AMC a las pantallas de sus fanáticos a finales del mes pasado, cuyo último episodio que fue emitido el domingo 29 de octubre, trajo de regreso a un personaje que no había aparecido en The Walking Dead desde su primera temporada transmitida en 2010.

Sin embargo, ese capítulo, titulado “The Damned”, desafortunadamente fue víctima de los ratings de televisión más bajos de la serie en los Estados Unidos en más de cinco años. El episodio recogió solo 8.92 millones de espectadores el domingo por la noche, según el portal Deadline.

Esa cifra se encuentra incluso por debajo de los 8,99 millones de espectadores que vieron el final de la segunda temporada en marzo de 2012, “Beside The Dying Fire”. Solo 820,000 espectadores superan la siguiente clasificación más baja: “Nebraska”, el octavo episodio de la segunda temporada en 2012, que atrajo a 8,10 millones de espectadores.

El primer episodio de la temporada ocho, “Mercy”, que también fue el episodio número 100 de The Walking Dead, también reflejó una significativa reducción en términos de audiencia, en comparación con el estreno de la séptima temporada “The Day Will Come When You Will Be Be”, que atrajo a 17.03 millones de espectadores en octubre 2016.

“Mercy” atrajo a solo 11,4 millones de espectadores en los Estados Unidos el 22 de octubre.

"The Walking Dead", protagonizada por Andrew Lincoln, Lauren Cohan y Jeffrey Dean Morgan, entre otros, se estrenó en octubre de 2010 y fue nominada en 2011 a la mejor serie dramática en los Globos de Oro.

Además, ha generado una serie derivada, "Fear the Walking Dead", que comenzó a emitir AMC en agosto de 2015, y un espacio televisivo, "Talking Dead", centrado en el análisis de los pormenores de cada capítulo.