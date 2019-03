"This is us" estrena su tercera temporada el 22 de Marzo

Melissa Martínez estrena una nueva faceta como presentadora de un programa que no tiene que ver con deportes. “La serie trata muchas historias reales de momentos duros, de afrontar complejos y rupturas”, contó.

La historia de vida de Melissa no ha sido sencilla “Hay un relato puntual de mi vida que siempre he tocado de manera muy superficial. He sido una mujer que ha pasado muchas facetas, que desde los 15 años he peleado con mi genética, he pasado de pesar 100 kilos a 50” explicó.

En el fondo considera que ha sido una mujer como todas las de país, “soy buena, he estudiado, me he preparado”.

Melissa opinó que ha cambiado la concepción con el paso de los años de que sólo los hombres pueden estar inmersos en el periodismo deportivo. “En el periodismo deportivo es durísimo darse cuenta de que los hombre se descuidan y son más aceptados y la audiencia confía mucho más en ellos; las mujeres deben estar “súper mamis” y además deben estar muy bien preparadas”, expresó.