'Thor: Ragnarok' es uno de los mejores estrenos del año

La cinta "Thor: Ragnarok" se convirtió en uno de los mejores estrenos en lo que va del año al recaudar una taquilla en los cines de Estados Unidos y Canadá, calculada en 121 millones de dólares y probó de nuevo el poderío que tienen los estudios Walt Disney Co.

El robusto debut obtenido por la tercera entrega de la saga "Thor" fue bien recibida por los propietarios de cines, que sufrieron un octubre terrible en la taquilla.

"Thor: Ragnarok" también se resistió a la tendencia de los rendimientos decrecientes para las secuelas. La primera cinta "Thor" se estrenó en 2011 y recaudó 65,7 millones de dólares. "Thor: The Dark World" recaudó 85,7 millones en su fin de semana de estreno.

"En esta industria no ves muy seguido que la segunda y tercera entrega de la saga superen a la primera", dijo David Hollis, jefe de distribución. "Nunca esperas tener rendimientos interminables cuando se trata de las secuelas, pero esto definitivamente habla de la calidad de talento que hay en el equipo que forma parte de Marvel y en la forma en la que piensan cada filme", agregó.

Otro estreno fue la secuela "A Bad Mom's Christmas" de STX Entertainment, una comedia con temática navideña. Recaudó 17 millones durante el fin de semana y 21,6 millones de dólares desde su estreno el miércoles, de acuerdo con cálculos de los estudios revelados el domingo. La cinta, que de nuevo protagoniza Mila Kunis, Kristen Bell y Kathryn Hahn, se quedó corta de los 23,8 millones de dólares que recaudó la primera entrega en 2016.

A continuación, la lista de las 10 películas con más ingresos en las salas de cine de Estados Unidos y Canadá, de viernes a domingo, según cálculos de la firma comScore. Las cifras finales se divulgarán el lunes.

1. "Thor: Ragnarok", 121 millones de dólares (151,4 millones a nivel internacional).

2. "A Bad Moms Christmas", 17 millones.

3. "Jigsaw", 6,7 millones.

4. "Tyler Perry's Boo 2!", 4,7 millones.

5. "Geostorm", 3 millones.

6. "Happy Death Day", 2,8 millones.

7. "Thank You For Your Service", 2,3 millones.

8. "Blade Runner 2049", 2,2 millones.

9. "Only the Brave", 1,9 millones.

10. "Let There Be Light", 1,6 millones.