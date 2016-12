Tina Fey elogia a Carrie Fisher por su faceta como guionista

La actriz Tina Fey siempre presumió con orgullo de ser una de las más entusiastas admiradoras de la fallecida Carrie Fisher, además de considerar al personaje de la Princesa Leia como uno de sus iconos favoritos de la historia del cine, por lo que no resulta en absoluto sorprendente que ahora haya querido rendir homenaje a la malograda intérprete -quien murió ayer martes tras permanecer varios días en coma como consecuencia de un paro cardíaco- destacando no solo el papel cinematográfico que le lanzó a la fama, sino también su talento como humorista y guionista.



"Carrie Fisher significaba mucho para mí. Como muchas otras mujeres de mi generación, la Princesa Leia ocupaba el 60 por ciento de mi cerebro en muchas ocasiones. Pero creo que la sinceridad de su escritura y su afilado sentido del humor eran los verdaderos regalos que nos ha dejado en vida. Me siento muy afortunada de haberla conocido y muy triste de que nos haya abandonado", reza el mensaje que ha compartido en la revista Time.



La profunda admiración que Tina sentía por Carrie, y también por Leia, quedó patente en numerosas ocasiones, pero sobre todo cuando la primera invitó a la veterana intérprete a hacer una aparición estelar en la serie '30 Rock', que a su vez se basaba ligeramente en la vida de la que fuera jefa de guionistas de 'Saturday Night Live'. Haciendo constantes paralelismos con la vida real, los personajes interpretados por las dos actrices mantenían una divertida relación de mentora y aprendiz e incluso Carrie se despedía de los espectadores parafraseando a la Princesa Leia: "Ayúdame, Liz Lemon, eres mi única esperanza".



Poco después de que se hiciera pública la muerte de la polifacética estrella de Hollywood, otras muchas personalidades del mundo de la cultura y el espectáculo quisieron compartir con la opinión pública su dolor ante la pérdida de una de las artistas más carismáticas y provocadoras de la industria.



"Carrie y yo hemos sido buenos amigos durante casi toda nuestra vida adulta. Era una actriz, escritora y humorista extremadamente inteligente, con mucho talento y una personalidad muy colorida que a todo el mundo gustaba. En 'Star Wars' era nuestra poderosa princesa: lista, luchadora y llena de esperanza en un papel mucho más complicado de interpretar de lo que mucha gente podría pensar. Mis oraciones y todo mi amor van ahora a Billie, Debbie y toda la familia de Carrie, así como a sus amigos y sus fans. La extrañaremos muchísimo", expresaba el creador de 'Star Wars', George Lucas, a través de una nota de prensa.