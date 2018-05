Todo lo que debe saber sobre el concierto de Roger Waters (se abre preventa)

Entre ya a este enlace TICKETS para que pueda adquirir su boleta. Recuerde que la etapa inicial de preventa se realiza con los bancos del Grupo Aval, venta exclusiva que va del miércoles 9 de mayo a las 9:00 a.m. hasta el viernes 11 de mayo a las 11:59 p.m. La venta general se realizará desde el sábado 12 de mayo.

Esta producción única de alta tecnología, con show láser, pantallas de alta definición y sonido cuadrafónico; la más grande experiencia en conciertos en todo el mundo.

La gira “US + Them” incluye los recordados éxitos de Pink Floyd así como sus nuevas canciones; un concierto para todas las generaciones.

Roger Waters vocalista, bajista, genio creativo de Pink Floyd y figura predominante del rock, regresa después de una década con su aclamado tour “Us + Them”. El concierto será el 21 de noviembre en el Estadio El Campín de Bogotá

“Será una combinación de mi extensa carrera, mis años junto a Pink Floyd además de algunas composiciones recientes… Probablemente 80% del repertorio será material antiguo y el 20% restante nuevo, sin embargo todo estará enlazado por un tema general. Será algo divertido y sensacional. Te lo prometo.” – Roger Waters

El título de la actual gira mundial fue tomado del tema ‘Us and Them’, perteneciente al álbum multiplatino “The Dark Side of the Moon”, lanzado originalmente por Pink Floyd en el año 1973. El show de Roger Waters presenta una reflexiva mirada al mundo actual, sumado a una gran producción audiovisual y tecnológica que llevarán al espectador a una travesía compuesta por canciones de los álbumes más celebrados de Pink Floyd (“The Dark Side of the Moon”, “The Wall”, “Animals”, “Wish You Were Here”), además del material en solitario de su álbum “Is This the Life We Really Want?”, ditado el año anterior con gran éxito.

Roger Waters ha ganado reconocimiento no sólo por su talento y su innegable aporte a la historia de la música, sino también por sus imponentes shows que atrapan al público en una experiencia sensorial alimentada por una producción audiovisual de última generación, en definitiva un viaje musical único.

“Us + Them” marca el regreso de Roger Waters a Colombia tras su paso por el país hace once años con la gira “The Dark Side of the Moon Live”, la cual agotó boletería en sus 119 shows a través de Norteamérica, Asia, Oceanía, Europa y Sudamérica. El Estadio El Campín será escenario de una producción nunca antes vista en Colombia, el trabajo visionario de Roger Waters. Pronto más información de precios de boletería y fechas de venta en

www.moveconcerts.com o en redes sociales en @Moveconcertsco.

Estos son los precios de las entradas en diferentes localidades:

Cancha platino sentado – The Wall $1.000.000*

Cancha sentado – Comfortably numb $700.000*

Cancha general – Us + Them $200.000*

Occidental baja – Wish you were here $580.000*

Occidental alta – The dark side of the moon $250.000*

Oriental baja – Wish you were here $580.000*

Oriental alta – The dark side of the moon $250.000*

Norte baja – Time $99.000*

Norte alta – Animals $180.000*

*Aplican costos de servicio tiquetera Tuboleta.

Las entradas están disponibles en www.tuboleta.com. Los fans pueden asegurar sus entradas (máximo 4 por transacción) con las tarjetas crédito y débito de los bancos del Grupo Aval, también estarán habilitadas las plataformas Aval Pay (para compras presenciales y telefónicas de usuarios registrados en la aplicación, máximo 2 boletas por transacción) y Yeii (para usuarios registrados de la aplicación que descarguen el código de acceso en la ‘app’, pago con cualquier medio. Máximo 2 boletas por transacción. El código de acceso podrá ser utilizado en puntos físicos y página web de TuBoleta (se excluyen los puntos de venta TuBoleta ubicados en los Almacenes Éxito del País). 2000 boletas para usuarios Yeii.)

Vea cómo están distribuidas las diferentes localidades: