Tom Daley se casará este año con su novio Dustin Lance Black

Tras cerrar un 2016 muy bueno en el terreno profesional, el saltador británico Tom Daley se está preparando para dar el paso más importante de su vida en el plano personal contrayendo matrimonio con su novio Dustin Lance Black en algún momento de este año que acaba de comenzar. Así lo ha confesado él mismo en el programa de televisión 'This Morning', al que acudió a promocionar su libro de cocina 'Tom's Daily Plan', cuando el presentador Phillip Scofield se interesó por cómo avanzaban los preparativos de su enlace, cuya planificación lleva en marcha desde hace ya un tiempo.



"¡Sí, me voy a casar! Ahora mismo estoy organizándolo todo con Lance, pero está resultando muy divertido, la verdad. Estoy en una etapa muy bonita y emocionante. Afronto este año con mucha ilusión", aseguró el joven de 22 años.



Objetivamente, al deportista no le habrá resultado sencillo encontrar un hueco en su apretada agenda para elegir los menús y seleccionar la lista de invitados teniendo en cuenta el poco tiempo libre que le deja su rutina de entrenamiento, especialmente ahora que se prepara para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



"Tengo la vista puesta en Tokio. Me quedan por delante cuatro años de entrenamientos, seis horas al día, seis días a la semana solo para un pequeño momento... Y este año también tenemos el Campeonato del Mundo en Budapest, así que voy a estar muy ocupado con los entrenamientos y las competiciones... Pero tengo muchas ganas de afrontarlo todo".



Tom y Lance, guionista y director de cine, se conocieron en 2013, poco antes de que el saltador decidiera sincerarse acerca de su homosexualidad en un vídeo publicado en su canal de YouTube, y se comprometieron en octubre de 2015 a pesar de la diferencia de 20 años que existe entre ambos.