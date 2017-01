Tom Holland estudió de incógnito en un instituto estadounidense para practicar su acento

El actor británico Tom Holland (20) necesitó un curso intensivo de pronunciación para poder interpretar con realismo al personaje de Peter Parker, así como a su álter ego 'Spiderman', en la nueva adaptación cinematográfica de las aventuras del hombre arácnido que tienen a la ciudad de Nueva York como escenario, por lo que no dudó en llegar a un acuerdo con los responsables de un centro de educación secundaria en Estados Unidos para asistir a algunas clases y, de esta forma, absorber con naturalidad las particularidades del inglés americano.



"Las escuelas americanas son muy diferentes a las británicas. Allí el problema del acoso escolar no está tan extendido como aquí y la verdad es que me dio la oportunidad de practicar mi acento en el mejor entorno posible", reveló el intérprete en conversación con la revista Shortlist.



Aunque una de las condiciones que regían su experiencia de inmersión lingüística en el país norteamericano residía en la necesidad de mantener su identidad y el propósito de su estancia en el más absoluto secreto, en una ocasión Tom no pudo resistirse a compartir con una de sus compañeras de clase el verdadero motivo de su regreso al instituto, una revelación que no tuvo en la chica el efecto que en un principio preveía el artista.



"Una de las chicas de mi clase no acababa de entender por qué había un chaval inglés en el colegio, así que le dije directamente: 'Tengo que contarte un secreto muy importante. Soy Spiderman'. Ella me miró con extrañeza y me dijo que no fuera ridículo y tratara de tomarla el pelo. Así que le respondí: 'No, de verdad, que soy actor y voy a interpretar a Spiderman en una nueva película'. La chica no me creía y llegó a enfadarse incluso, me dijo: '¿Por qué narices me estás mintiendo? Eres un idiota'", aseguró en la misma entrevista.