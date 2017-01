Tom Holland revela la obsesión de Michael Keaton con su personaje de 'Batman'

Es posible que las nuevas generaciones no se acuerden a estas alturas de que, con permiso de Christopher Reeve y sus películas de 'Superman', el actor que de alguna forma inició el camino que ha convertido a las películas de superhéroes en todo un fenómeno cultural fue Michael Keaton, quien protagonizó la primera adaptación a la gran pantalla de las aventuras de 'Batman' dirigida por Tim Burton en 1989 y que también contó con un soberbio Jack Nicholson en el papel del Joker.



Eso explica quizás por qué el veterano intérprete se pasó buena parte del rodaje de la nueva película de 'Spiderman' recordando al jovencísimo Tom Holland -encargado ahora de dar vida al hombre arácnido- a base de referencias a su anterior filme que él ya cuenta con una amplia experiencia en lo que a este género cinematográfico se refiere, sobre todo porque volvió a enfundarse el uniforme del caballero oscuro en la secuela de 1992 'Batman Returns'.



"Fue una experiencia alucinante [trabajar con él]. Es un tipo genial y muy carismático. Tenemos varias escenas de lucha a lo largo de la película y, cada vez que le golpeaba, se giraba y me decía con una voz muy profunda: 'Soy Batman' [una de las frases más icónicas de la cinta]. No paraba de soltar frases de 'Batman' y de hacer mención a la película en el set de rodaje", reveló a la revista Shortlist.



Pero al margen de las bromas, lo cierto es que Michael Keaton, quien da vida al villano 'Buitre' en el nuevo remake de la famosa franquicia de Marvel, también ejerció de generoso mentor y contribuyó notablemente a que la interpretación de Tom Holland en el filme saque a relucir el lado más humano y vulnerable de Peter Parker.



"La verdad es que tuvimos conversaciones larguísimas sobre la importancia de que el superhéroe en cuestión se mantenga con los pies en el suelo y también refleje que en el fondo no deja de ser una persona normal", explicó el actor inglés sobre las tribulaciones y momentos de flaqueza que, como el resto de los mortales, también atraviesan aquellos dotados de poderes sobrenaturales.