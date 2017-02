Tom Jones y Priscilla Presley confirman oficialmente su romance

El incombustible Tom Jones y la actriz Priscilla Presley, quien también fuera mujer del legendario Elvis Presley, llevan varias semanas embarcados en una ilusionante relación sentimental, como ha confirmado ahora el representante del intérprete después de que la pareja disfrutara recientemente de varias citas que les han llevado a dejarse ver juntos en más de una ocasión por las calles de Hollywood.



"Tom ha tenido un año muy duro desde que muriera su mujer Linda, pero afortunadamente ahora cuenta con la inestimable compañía de Priscilla. Han aparecido juntos varias veces por Hollywood y, aunque es demasiado pronto para predecir si lo suyo tendrá futuro, se están dejando llevar por el cariño que sienten el uno hacia el otro", asegura una fuente al diario The Sun.



Lejos de negar la evidencia, el propio cantante galés ha recurrido a su portavoz para ofrecer a la prensa más detalles sobre la nueva etapa que vive en el plano amoroso, al protagonizar con Priscilla el primer romance que se le atribuye desde la dramática muerte de su esposa el pasado mes de abril.



"Somos amigos desde hace muchos años, es una mujer maravillosa y la verdad es que lo hemos estado pasando muy bien estas últimas noches", aseguró Tom Jones al citado medio en una nota facilitada por su agente.



Aunque parece haber superado finalmente el duro golpe anímico que sufrió tras perder, en cuestión de días, a la amada esposa con la que compartió un matrimonio de más de medio siglo, el propio Tom Jones se sinceraba en una entrevista reciente sobre la sensación de "soledad" que le invadía constantemente desde que tuvo que acostumbrarse a vivir sin ella.



"Su muerte fue algo muy repentino y me costó mucho procesarlo. En abril nos enteramos de que sufría cáncer de pulmón y ya era demasiado tarde, era algo terminal y se la llevó en cuestión de días. Para mí fue un golpe muy duro porque me cambió por completo de un día para otro. Es que habíamos estado juntos desde que éramos solo unos niños, ¿sabes? Compartimos toda nuestra vida y me resultaba muy extraño no tenerla cerca. En ese momento no sabía si sería capaz de seguir adelante sin ella", contaba en exclusiva a la agencia de noticias Bang Showbiz.