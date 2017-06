U2 se presentará en Bogotá el próximo 7 de octubre

La banda irlandesa U2 visitará el país para el concierto de la gira “U2: The Joshua Tree Tour” que llegará el 7 de octubre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, según anunció hoy el sitio web oficial de la agrupación. W Radio será la emisora oficial del concierto.

La gira, que conmemora el trigésimo aniversario del legendario quinto álbum de U2, “The Joshua Tree”, comenzó en Norteamérica el 12 de mayo y arrancará por Europa el 8 de julio.

Las nuevas fechas anunciadas hoy incluyen una serie de shows en los Estados Unidos que se inauguran en Detroit, la ciudad donde la banda tocó por primera vez en un estadio en la gira original de The Joshua Tree el 30 de abril de 1987 en el Silverdome. Este estará seguido de paradas en Buffalo, Minneapolis, Indianápolis, Kansas City, San Luis y San Diego.

En octubre el tour se dirigirá a Ciudad de México seguido de conciertos en Bogotá, Buenos Aires, Santiago y Sao Paulo.

U2 contará con la presencia de Noel Gallagher's High Flying Birds como telonero en Latinoamérica.

En todos los conciertos, la banda tocará "The Joshua Tree", con canciones célebres como "Where the Streets Have No Name", "I Still Haven't Found What I'm Looking For", "With or Without You" y "One Tree Hill".

"The Joshua Tree" salió al mercado el 9 de marzo de 1987 y se convirtió en el primer número uno en ventas para el grupo en EE.UU., además de liderar las listas de éxitos en medio mundo, incluidos Inglaterra e Irlanda, para terminar vendiendo más de 25 millones de copias.

Pista para ganar boletas: debes convertirte en un experto en U2 y estar muy atento a la programación de La W Radio.

Las boletas saldrán a la venta el 15 de junio.