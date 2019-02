UB40 celebra 40 años, y en W Fin de Semana hablamos con Jimmy Brown, su baterista

Como unos niños que estudiaban juntos y buscaban un trabajo recuerda Jimmy Brown el nacimiento de UB40. El barrio en que vivían, en la ciudad de Birmingham, Inglaterra, estaba habitado por mucha gente proveniente de Jamaica, el reggae salía por las ventanas y “la música estaba en el aire”.

"Jamás imaginamos que íbamos a durar 40 años. La historia de UB40 continúa", dice Brown.



Astro (Terence Wilson), Norman Hassan, Brian Travers, Ali Campbell, Earl Falconer, Jimmy Brown, Robin Campbell, Mickey Virtue.

¿Por qué el reggae?

Jimmy Brown relató cómo este género siempre fue cercano a sus vidas, además, dijo que representa un sonido que todo el mundo ama, música sencilla y fácil de digerir: "Todo el mundo ama el reggae y todo el mundo ama a Bob Marley. No pasa lo mismo con el Heavy Metal o el Jazz, géneros más especializados".

Sobre el apoyo de su familia, Brown dijo que siempre estuvo ahí: "Aunque ser músico no era un buen trabajo, mis padres me dieron gusto, me apoyaron y me compraron una batería".

El éxito de Kingston Town

Este es un caso en el que una de las canciones más conocidas de una agrupación resulta ser un cover. Kingston Town, original de Lord Creator, rompió fronteras con la versión de UB40.

"Todos conocíamos Kingston Town, la tocábamos en casa. Era famosa en nuestro patio y en Jamaica. No la conocían en el resto del mundo. Nunca imaginamos que sería el éxito en que se convirtió”, dijo Brown.

Además, contó una historia personal relacionada con la canción, dando un ejemplo que lo que representa: "Kingston Town es una hermosa canción. Mi suegro vino de Jamaica en 1950, esta canción significó mucho para todos los emigrantes jamaiquinos que llegaron a Reino Unido, era una canción para recordar lo que dejaron atrás".