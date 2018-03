Un fallo en el software de Apple convierte a Siri en el asistente de voz más indiscreto

A lo largo de los últimos meses, los expertos en seguridad de Apple han tenido más trabajo del esperado por culpa de una sucesión de virus informáticos diseñados para provocar serios quebraderos de cabeza a los usuarios de iPhones y iPads, pero lo que no esperaban a estas alturas ni unos ni otros es que un fallo en la programación de su sistema operativo, en el que ya se trabaja para neutralizar sus efectos, pudiera comprometer de tal forma el derecho a la intimidad de los clientes.



Como han podido comprobar de primera mano un número bastante preocupante de consumidores, este error en el diseño interno de teléfonos y tablets ha dado como resultado que Siri se haya convertido en el asistente por voz más indiscreto y cotilla del mercado, leyendo en voz alta la correspondencia que llega a aplicaciones como Facebook, Skype, Whatsapp o a la del correo electrónico sin pedir permiso y sin molestarse en identificar al verdadero dueño del terminal.



Tanto es así, que con solo convocar a Siri pulsando el botón 'Home' de estos dispositivos -propios o ajenos- y pedirle que lea los mensajes a viva voz, independientemente de si está activada o no dicha opción en el apartado de notificaciones, el asistente obedecerá las órdenes y difundirá sin ningún tipo de reparo comunicaciones de toda clase y condición, dejando totalmente expuestos a quienes guarden secretos inconfesables.



Afortunadamente para ellos, la empresa ya tiene casi solventado el problema y en cuestión de días aparecerá una nueva actualización del sistema operativo que frenará definitivamente la incontenible verborrea de Siri, la cual no afecta, todo sea dicho, a la propia aplicación de mensajería instantánea y SMS de Apple, la conocida como iMessage.



"Somos conscientes de lo ocurrido y nos aseguraremos de tenerlo resuelto para la próxima actualización", reza el comunicado emitido por la multinacional.