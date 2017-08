Un final posible de la expedición del conde de La Péruouse, a fines del XVIII

Por Rocío Otoya

Sídney (Australia), 31 ago (EFE).- El mítico explorador francés Jean François Galaup, conde de La Pérouse, desapareció con lo que quedó de su tripulación en 1788 y, de acuerdo con un reciente estudio, pudieron morir cerca de una isla del noreste australiano.

El antropólogo Garrick Hitchcock, de la Universidad Nacional Australiana (ANU), cree que murieron en las proximidades de la isla Murray, al norte de la Gran Barrera de Coral y al este del estrecho de Torres, según la investigación, divulgada en medios académicos.

El experto basa esta hipótesis en la historia del indio Shaik Jumail, que naufragó en esa zona tres décadas después.

"El viaje de descubrimiento de La Pérouse en el Pacífico es reconocido como uno de los más importantes de nuestra era, que solo compite por el trabajo de (James) Cook. Él sigue siendo una de las figuras más respetadas de la exploración científica del siglo XVIII", enfatizó Hitchcock citado en la revista especializada The Conversation.

La Pérouse (1741-1788) dirigía, por encargo del rey Luis XVI, una campaña por el Pacífico emulando las hazañas del británico James Cook, quien reclamó para la corona inglesa lo que hoy se conoce como Australia.

El aristócrata francés partió del puerto de Brest en 1785 con las fragatas "Astrolave" y "Boussole", y 225 hombres, entre oficiales, marineros y científicos, pero ambas naves naufragaron en 1788 en Vanikoro, un pequeño territorio insular de las Islas Salomón.

Los sobrevivientes que alcanzaron tierra construyeron con los restos del naufragio una embarcación de dos mástiles con la esperanza de retornar a Francia.

"El destino de este barco y su tripulación, que estaba desesperada por regresar a Francia, sigue siendo un misterio", apuntó Hitchcock.

Mientras investigaba la historia del estrecho de Torres, Hitchcock encontró un artículo de 1818 en el diario indio "The Madras Courier" que recoge el naufragio del indio Shaik Jumail.

Esta historia apareció posteriormente publicada en otros rotativos de Australia, Reino Unido y Francia.

Jumail contó que viajaba en el mercante "Morning Star" cuando encalló frente a las costas del noreste australiano en 1814 y acabó en la isla de Murray, donde vivió durante cuatro años hasta que lo rescataron.

Hitchcock explicó que en Murray Jumail "vio fragmentos de vidrio y mosquetes que él reconoció que no fueron fabricados por los ingleses, además de una brújula y un reloj de oro".

Los lugareños le contaron que provenían de un barco que encalló al norte de la Gran Barrera de Coral unos 30 años antes, es decir alrededor de la época de la desaparición de La Pérouse y el resto de su tripulación.

"Todos ellos murieron eventualmente en los enfrentamientos que siguieron, excepto un niño que fue rescatado y criado como lugareño, y que se casó después con una mujer del lugar", según Hitchcock.

La expedición de La Pérouse incluye en su listado al niño francés François Mordelle, quien podría ser el último sobreviviente de la expedición de La Pérouse.

Aunque algunos comentaristas de la época vieron la relación con la expedición de La Pérouse, la historia de Jumail pasó al olvido.

Un libro francés de 2012 recuperó brevemente la información periodística de 1818, pero la descartó como prueba para localizar al explorador galo.

Hitchcock no comparte esa opinión porque "la cronología es exacta, se dio treinta años, antes a finales de 1788 o 1789, cuando los sobrevivientes de La Pérouse dejaron Vanikoro en la pequeña embarcación".

El antropólogo, quien ha publicado su estudio en la revista The Journal of Pacific History, apuntó además que los arqueólogos e historiadores no tienen conocimiento de la presencia de otro barco en la zona.

"Puede que la fase final de la expedición de La Pérouse haya terminado en tragedia en el norte de Australia. La recuperación futura de artefactos del lugar de naufragio, que aún debe ser determinado, o las islas podría ofrecer la confirmación definitiva", acotó el experto.

Esa zona, al este del estrecho de Torres y al norte de la Gran Barrera de Coral, contiene numerosos arrecifes, rocas y bancos de arena y ha sido descrita como el "cementerio de los barcos"; más de cien embarcaciones terminaron sus días en esas aguas. EFE

