Un fusil hecho pala, símbolo de la entrega de armas de las FARC

Mesetas (Colombia), 27 jun (EFE).- Un fusil convertido en pala fue el objeto emblemático que dejó el acto con el que la guerrilla de las FARC concluyó en Colombia la ultima fase de su dejación de armas, que tuvo lugar hoy en Mesetas, departamento del Meta (centro), después de cinco décadas de conflicto armado.

"Hace casi un año en una muestra del arte y el talento colombiano un artista me regaló 'Cultivando la paz', la transformación de un fusil AK-47 en una pala para labrar el campo. Me regaló dos obras, y me dijo que cuando estimara oportuno le diera una al comandante de las FARC", resaltó el presidente Juan Manuel Santos, durante el acto con el que se formalizó la dejación de las armas por parte de la guerrilla.

Este fusil convertido en herramienta agrícola por el escultor colombiano Alex Sastoque fue, junto a la "escopetarra" exhibida por el artista César López, uno de los objetos simbólicos de la jornada en la que los insurgentes abandonaron definitivamente la lucha armada como paso previo para instituirse en movimiento político.

Asimismo, el acto celebrado hoy en Mesetas también estuvo marcado por otros gestos llenos de simbolismo, como la liberación de una pequeña nube mariposas blancas, que algunos vieron amarillas, y que aludían a una de las figuras literarias del fallecido Nobel de Literatura Gabriel García Márquez.

Estos fusiles reconvertidos en instrumentos de paz como palas o guitarras, se suman al "balígrafo" con el que los guerrilleros y el Gobierno colombiano firmaron los distintos documentos del acuerdo de paz. EFE

mvl/ocm/lnm