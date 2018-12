“Un zapato falsificado dura menos de un año, el original puede durar hasta 7 años”

De lo menos a lo más. Expertos de compañías como Nike, Adidas, Puma, New Balance y Reebok, entre otros, han logrado establecer que una réplica tiene una vida útil de menos de 11 meses. Todo esto porque en su fabricación no se utilizan los materiales originales, las costuras adecuadas, incluso el vulcanizado tecnificado para cada zapato. A su vez un ejemplar original se ha comprobado tiene una duración de más de siete años. Incluso el sneakerhead Sebastián Ramírez (sneakerhead, léase apasionado por los tenis) lanza la siguiente inquietud: “Un par de tenis de réplica puede costar en ciertos almacenes de San Andresito 80 mil pesos, pero te dura menos de un año y además vas a utilizar unos zapatos que pueden hasta deformar los pies, mientras que el mismo zapato original puede costar 280 mil pesos, pero sabes que te va a durar años ¿sale mejor comprar original o ´pirata’?”, se pregunta el coleccionista de tenis.

Uno de los coordinadores de comunicaciones de las tiendas más importantes del país, quien pide la reserva de su nombre por lo delicado del tema, cuenta que la batalla contra el contrabando ha sido dura. “No ha sido fácil mantener nuestras tiendas en Colombia, que pagan todos y cada uno de los impuestos para poner un zapato original en las manos de nuestros clientes, además de los gastos que es tener tiendas en los centros comerciales más reconocidos del país. La batalla es tan fuerte que dentro de nuestra compañía tenemos una tienda a la que le han usurpado el nombre. Hemos tenido algunos casos en los que personas han llegado a reclamar por garantía, pero por la factura y la bolsa con la que llegan nos damos cuenta que no adquirieron los tenis en una de nuestras tiendas sino en la que nos ha usurpado el nombre, en esos casos nuestra única respuesta es que no podemos responder por la garantía de otro establecimiento”, asegura el coordinador.

Ahora bien, detrás del mundo del contrabando existen varios males que están afectando desde el ciudadano más pobre hasta la industria colombiana del calzado. Fuentes de la Dian han identificado que llenar de zapatos de contrabando los comercios del país se ha convertido en la mejor manera de lavar dinero venido del narcotráfico, la venta de armas e incluso la trata de personas.

“Para las bandas criminales la industria de los zapatos se ha convertido en una de las mejores herramientas del mal, en específico para blanquear dinero por ser productos de fácil rotación. En los mercados no formales se paga en efectivo y no se factura”, explica un funcionario experto en el tema.

“Una modalidad de lavado se podría explicar así: los narcos envían droga hacia otros países, allá tienen personas que recogen grandes sumas de dineros, arman empresas de papel y compran cantidades enormes de zapatos o calzado a otras empresas también de papel que hacen transacciones con fábricas ilegales en China, y además no compran originales por el papeleo, sino replicas. Miles de zapatos llegan en conteiners a Colombia. Inundan al país de réplicas y recogen la plata en Colombia que no podían traer en físico desde el exterior, dineros que después se envían a paraísos fiscales, o se utilizan en mantener ejércitos armados al margen de la ley y hasta en otros negocios como la compra de armas”, relata el experto de la entidad aduanera.

En este entramado ilegal también está la subfacturación. Autoridades han descubierto que al bajar y legalizar los productos que tocan suelo colombiano por los puertos de Buenaventura o de Cartagena, los lavadores de dinero lo que hacen es subfacturar los productos: “Muchas veces un par de zapatos lo ponen en centavos de dólar para no pagar los impuestos reales, pero en las calles lo cobran con los precios del mercado. Un par lo facturan en 25 centavos de dólar y en la calle lo venden hasta en 30 dólares, y estamos hablando de miles de zapatos que evaden los impuestos reales”, asegura la fuente.

Justos por pecadores. Funcionarios de la Dian advierten que dentro del ‘blanqueo’ de dinero se está utilizando a gente de muy bajos recursos como fichas para su entramado ilegal. Aprovechando la condición económica de las personas les piden sus datos para sacar el RUT que se necesita para importación: “Hay gente humilde hoy en la cárcel que está empapelada porque prestaron sus datos por un pago de cien mil pesos, pero al descubrirse el contrabando son las personas a las que captura la entidad encargada de la investigación. Hay que advertirle a la gente que no preste su nombre porque mientras los bandidos se quedan con miles de millones, los pobres terminan en la cárcel”, asegura un funcionario.

Las tipologías de contrabando y lavado de dinero más comunes son: Triangulación: Señalan que un producto es por ejemplo originario de EE.UU., cuando en realidad es fabricado en China, esto con el fin de hacer indebido uso de los Tratados de Libre Comercio y evadir así el pago de los aranceles; Crean numerosas empresas ficticias en Colombia y en otros países para realizar las operaciones de importación; y una vez realizan importaciones de altos cargamentos desaparecen; Utilizan nombres de exportadores en el exterior para que figuren en las declaraciones de importación en Colombia; Utilizan distribuidores en Colombia ficticios; Registran direcciones de bodegas o almacenes inexistentes o que coinciden con casas de habitación; Se apoyan de agencias de aduanas que trabajan para organizaciones criminales; Falsifican facturas, planillas, contratos, declaraciones de importación, documentos de transporte nacionales e internacionales, Etc.; También, sobornan funcionarios y empleados del sector privado; o juegan con el peso de la carga.

Para librar la dura batalla la Dian pudo sacar adelante la Ley 1762 de 2015. La ley anticontrabando. La ley que contempla centenares de medidas, en suma, le hace al contrabandista mucho más difícil seguir siendo ilegal. Aquí un par de ejemplos: esta ley obliga a que a la hora de revisar las mercancías en los puertos debe estar el representante legal de la empresa importadora, con esto muchos contrabandistas se han corrido porque si hay irregularidades pueden quedar presos en el acto. También se revisa toda la trazabilidad del producto.

El coordinador de las tiendas de zapatos más grande de Colombia, da cuenta de un hecho que, aunque para ellos es un poco incómodo, ha ayudado a la industria a atacar el contrabando: “A nosotros desde los puertos colombianos nos han devuelto todo un conteiner de zapatos por el solo hecho que un zapato tiene un cordón de otro color. Me explico: cuando se importa, hay una norma que dice que la mercancía debe tener la descripción exacta del producto. El agente aduanero escoge al azar varios productos y los compara con la descripción que está en la documentación. Si un zapato dice que tiene 12 huecos para cordones, debe tener 12 y no 10 ni 14. Aunque esta normatividad es muy exigente, los importadores cumplimos con esto y por eso no tenemos nunca problemas con nuestros clientes. En el 2018 en las 21 tiendas que tenemos en todo Colombia hemos recibido unos pocos casos de reclamo por garantía, incluso hasta por un hilo que se desprendió, pero como tenemos todo el respaldo de las compañías con las que trabajamos, de inmediato se le responde al cliente hasta que quede satisfecho; lo bueno es que esto casi no se ve porque todo es original y lo original habla por sí solo”, asegura el coordinador.