Una decena de anunciantes abandona a Bill O'Reilly tras denuncias por acoso

Nueva York, 4 abr (EFE).- Una decena de compañías decidió quitar su publicidad del programa "El factor O'Reilly" de la cadena Fox News después de que salieran a la luz cinco denuncias por acoso sexual y verbal contra el presentador, informan hoy medios locales.

Entre los anunciantes que comunicaron su retirada destacan los gigantes de automotor Mercedes-Benz, Hyundai y BMW, la aseguradora Allstate y la firma del sector de salud GlaxoSmithKline.

Representantes de Mercedes-Benz se remitieron a "la importancia de las mujeres en cada aspecto" de su negocio, mientras que Hyundai expresó su voluntad de trabajar con compañías que comparten sus "valores de inclusión y diversidad".

Este castigo al espacio televisivo de una de las principales figuras de Fox es consecuencia de la información publicada el sábado por The New York Times, que revelaba pagos de 13 millones de dólares desde 2002 por parte de O'Reilly y 21st Century Fox a cinco denunciantes para que no prosiguieran con sus litigios por acoso.

Hasta cuatro millones de espectadores siguen cada noche "El factor O'Reilly", el programa más visto de la televisión por cable en 2016, que generó 446 millones en publicidad entre 2014 y ese año, de acuerdo con un estudio de la firma Kantar Media.

A pesar de que el presentador negó las acusaciones de acoso en su página web y se consideró un "objetivo" por su notoriedad, no negó haber alcanzado los acuerdos económicos publicados por el periódico.

La Organización Nacional para las Mujeres (NOW, por su sigla en inglés) pidió este martes en un comunicado el despido de O'Reilly y aseguró que el caso del presentador "es parte de una cultura más amplia" sobre el acoso sexual en Fox News que requiere una "investigación inmediata e independiente".

De hecho, Fox News intenta capear un escándalo que comenzó el verano pasado, cuando la exreportera Gretchen Carlson interpuso una demanda por acoso sexual contra el entonces director del canal de noticias, Roger Ailes, que dimitió en julio.

Ailes se enfrenta actualmente, junto a otros ejecutivos de la cadena, a las demandas por acoso de las extrabajadoras Andrea Tantaros y Julie Roginsky, esta última interpuesta el lunes.

A los problemas legales de Fox se suman, además, las acusaciones de acoso racista por parte de tres trabajadoras, que presentaron una denuncia conjunta estos últimos días en un tribunal de Nueva York contra una exauditora. EFE