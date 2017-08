Una demanda enfrenta a los líderes del grupo de rap Public Enemy

Los Ángeles (EEUU), 30 ago (EFE).- Flavor Flav y Chuck D, los principales cerebros detrás del carismático grupo de rap Public Enemy, se verán en los juzgados después de que el primero denunciara al segundo por presuntamente haberle robado dinero y derechos de autor.

Según informó hoy el portal The Wrap, William J. Drayton, alias Flavor Flav, demandó a Carlton Ridenhour, conocido como Chuck D, y a otras personas involucradas en Public Enemy por haber "minimizado" durante años su rol en el negocio del grupo mientras, por otro lado, se aprovechaban de la "fama e imagen pública" del demandante en la comercialización de la banda.

La denuncia sostiene que Chuck D y Flavor Flav acordaron en el pasado compartir los beneficios de Public Enemy.

Sin embargo, Flavor Flav asegura que los pagos que recibe de la compañía que gestiona el negocio de la banda "se han reducido a casi nada".

Public Enemy está considerado como uno de los grupos más importantes y controvertidos del rap estadounidense gracias a álbumes como "It Takes A Nation Of Millions To Hold Us Back" (1988). EFE