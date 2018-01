Uno de los acosadores de Taylor Swift amenazó con matar a toda su familia

Aunque a lo largo de esta década Taylor Swift ha tenido que lidiar en los juzgados con numerosos acosadores que, además de jurarle amor eterno, trataron de demostrárselo en persona irrumpiendo ilegalmente en su domicilio, ahora el individuo que vuelve a generar titulares al respecto es el que recibió, en el año 2006, una orden de alejamiento contra la estrella que sigue vigente a día de hoy.



Como se desprende de lo publicado este jueves por el portal de noticias TMZ, Frank Andrew Hoover ya no será fundamentalmente conocido como el acosador que le hizo la vida imposible cuando Taylor recién cumplía la mayoría de edad, ya que el citado medio ha sacado a la luz un sinfín de cartas que Hoover habría dirigido al padre de la intérprete de forma más reciente, concretamente entre los años 2015 y 2016, y que contienen todo tipo de graves amenazas contra su familia.



En uno de los muchos mensajes de correo electrónico que le envió durante este período, los cuales forman parte de un sumario judicial de 112 páginas relativo al proceso judicial que ya se ha iniciado en su contra, Frank Andrew Hoover no dudó en describir a Taylor como la portadora de un "virus" que se había venido propagando con rapidez y del que él se encargaría personalmente de "exterminar", así como a todos aquellos familiares infectados.



"He decidido que voy a exterminar a todos los Swifts en un día, porque no puedo aguantar más este virus de mie*** que tu hija ha estado difundiendo por el mundo", reza el impactante email que tuvo que leer el progenitor de la estrella del pop.



Otros perturbadores signos de la obsesión insana que Hoover ha venido desarrollando por Taylor durante algo más de una década quedan claramente reflejados en el sinfín de demoledoras frases que dedicó al clan Swift en sucesivos correos, llenos de referencias religiosas que denotan fanatismo y una actitud mesiánica francamente delirante.



"Este es el gran demonio de las familias de demonios: Scott, Austin, Taylor, Andrew... Sinceramente, representan el fin real del hijo de Dios... Este artículo no es ninguna broma y el Señor hará que ardan en el infierno por mí", asegura el acosador en otro de los textos interceptados, mientras que en un correo final se limita a "mandar al infierno" a todos y cada uno de los Swift.



Además de tener que responder ante el juez por la estrategia de intimidación y hostigamiento sistemático que ha venido ejecutando contra Taylor y los suyos, Frank Andrew Hoover también tendrá que enfrentarse a las consecuencias de haber violado en repetidas ocasiones los términos de la orden de alejamiento interpuesta contra él.

La más reciente de ellas tuvo lugar a mediados del año 2016, cuando el acusado no dudó en perseguir al coche en que viajaba la cantante desde el aeropuerto de Austin (Texas) hasta el recinto donde esta iba a ofrecer un concierto.