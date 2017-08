Uruguay acogerá por segunda vez concurso internacional de cortos contrarreloj

Montevideo, 30 ago (EFE).- La ciudad uruguaya de Punta del Este volverá a acoger por segundo año consecutivo el festival 48 Hour Film Project (48HFP), una competición internacional de cortometrajes que se deben realizar en máximo dos días.

La instancia se desarrollará el próximo 27 de octubre y quien sortee el desafío de escribir, rodar y editar un cortometraje en solo 48 horas podrá participar en la final de este festival, el Filmapalooza 2018, que tendrá lugar en París, anunciaron hoy los organizadores del evento.

El 48HFP es un festival del séptimo arte que desde 2001 congrega en 130 ciudades alrededor del mundo a miles de cineastas profesionales y aficionados, y que hasta el momento ha generado más de 30.000 cortos y ha otorgado 800.000 dólares en premios.

El concurso es una competencia contrarreloj donde el primer día a cada equipo se le asigna un género, un personaje, un diálogo y un objeto que debe aparecer en el cortometraje.

A Uruguay llegó por iniciativa de la concejal de Punta del Este Florencia Sader y de la productora audiovisual Pepi Goncalves.

"Yo vi por primera vez el festival en Washington DC, donde vivía. Me pareció tan divertida la idea que quedé pensando qué lindo traer esto a Uruguay algún día. Es una franquicia, así que me presenté y me la dieron", comentó Sader a Efe.

Reconoció que la primera edición superó sus expectativas, si bien creía que la limitación del tiempo exacerbaba la creatividad no fue así.

"Parece que en 48 horas no vas a poder escribir, filmar, editar y sin embargo te sorprende la capacidad que tiene la gente para hacerlo", agregó.

Uno de los participantes de la primera edición, Nicolás Zambra, dijo que "la inexperiencia" les llevó a "tener muchas falencias desde la producción, el desarrollo y la postproducción".

"Por la postproducción no pudimos llegar a tiempo, pero creo que este año va a ser diferente", expresó Zambra.

El año pasado ganó un cortometraje de fantasía titulado "Betty", de la productora Black Fox, que relata la historia de un hombre solitario que encarga telefónicamente una muñeca "de amor".

El evento, cuenta con el apoyo de la Intendencia de Maldonado -en la que se inscribe Punta del Este-, la Dirección del Cine y Audiovisual Nacional (Icau), y el Círculo Uruguayo de la Publicidad.

"Desde el primer día nos pareció que mezclaba lo lúdico con lo audiovisual y que se inserta en la cadena de actividades referidas al audiovisual que tiene la Intendencia de Maldonado, que tiene al Festival Internacional de Cine como evento anual", explicó el director de Programación de Cultura de ese departamento, Valentín Trujillo.

El director del Icau, Martín Papich, destacó el avance que ha tenido Uruguay y el desafío que tiene para llevar a cabo políticas con respecto a las industrias culturales. EFE