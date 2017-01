Uruguay reivindica "patrimonio cultural" con el centenario de "La Cumparsita"

Concepción M. Moreno

Madrid, 19 ene (EFE).- Uruguay reivindica el "patrimonio cultural" que supone el tango aprovechando la celebración, en 2017, de los 100 años de la composición de "La Cumparsita", considerado himno oficioso del país suramericano.

En una entrevista concedida a Efe con motivo de su visita a la Feria Internacional de Turismo (Fitur), de Madrid, la ministra uruguaya de Turismo, Liliam Kechichian, consideró que ha sido una "responsabilidad" histórica de su país que el tango se identifique mayoritariamente con Argentina.

"Creo que ha sido también responsabilidad de Uruguay. Durante muchos años Uruguay no lo reivindicó", afirmó la titular de Turismo uruguaya, quien agregó que por eso ahora su país "tiene una política de reivindicación de ese patrimonio cultural" y pretende aprovechar la histórica fecha del 19 de abril, centenario de "La Cumparsita".

El denominado "tango más famoso del mundo", compuesto por el uruguayo Gerardo Matos Rodríguez en el ya desaparecido bar "La Giralda", de Montevideo, será protagonista de una serie de eventos "en todo el país y durante todo el año, más allá del mes de abril", explicó Kechichian.

Una foto en blanco y negro de la fachada de aquella legendaria "confitería" preside el "stand" de Uruguay en esta feria.

Con ello, el ya diversificado producto turístico uruguayo, que incluye sol y playa, termal, cruceros, congresos (especialmente tras la apertura del Centro de Convenciones de Punta del Este) y fluvial, suma ahora este evento cultural que pretende copar un buen número de actividades en 2017.

"Estamos viendo la posibilidad de (hallar) 100 versiones de 'La Cumparsita', 100 orquestas en todo el mundo tocándola, incluso de formas de bailarla. Pero también queremos hacer algo de tango inclusivo, con el sector discapacidad, con niños en las escuelas, jóvenes. Habrá en cada esquina de Montevideo especialmente mucho tango", detalló.

La otra gran novedad que presenta Uruguay en la trigésima séptima edición de Fitur es la ruta jesuítica que, de manera conjunta con Paraguay y Argentina, comenzará a explotar turísticamente el legado que la Compañía de Jesús dejó en varios países de América Latina.

Según las cifras facilitadas por la ministra, Uruguay recibió 3,3 millones de visitantes en 2016, números que superan los del año anterior y que podrían poner en peligro (Uruguay tiene idéntico número de habitantes) la sostenibilidad de la que presume.

Frente a ese temor, Kechichian explicó que el equipo que ahora dirige y que lleva trabajando unido desde el anterior mandato de Tabaré Vázquez (2005-2010) diseñó desde el principio el denominado "plan nacional de turismo sostenible hasta 2020".

"La palabra sostenibilidad no está de adorno ahí, tiene cinco grandes líneas de trabajo. Si me preguntas qué queremos para el futuro yo te diría mantener esta cifra, pero obviamente trabajar más en el gasto per cápita, y además hemos avanzado en el trabajo conjunto en áreas protegidas", detalló.

Kechichian insistió en que el lema "Uruguay Natural", usado como lema por su Ministerio, no solo alude a la sostenibilidad o al medioambiente en su país, sino que incluye "una agenda de derechos, libre de corrupción, un conjunto de cosas que hacen a la calidad de vida de la gente".

Además, la titular de Turismo recordó que el Gobierno de su país y el de Argentina trabajan en una candidatura conjunta para el Mundial de fútbol 2030, como homenaje al centenario del primer campeonato celebrado en Uruguay en 1930 y que ganó la selección local.

"Desde el punto de vista histórico y de la presencia del fútbol en Uruguay y en Argentina creo que tenemos merecimientos para que la FIFA pueda apoyar esa organización conjunta", comentó, si bien no ofreció más detalles.

La Feria Internacional de Turismo (Fitur) se celebra en el Recinto Ferial de Madrid (Ifema) hasta el domingo 22 de enero. EFE

