Usted por primera vez podrá escuchar el álbum “perdido” de John Coltrane

The Lost Album, de John Coltrane el saxofonista leyenda del Jazz (1926-1967), es sin duda una sorpresa para el mundo de la industria musical, en donde 55 años después la vigencia de Coltraine sigue intacta trayendo un álbum con siete composiciones halladas en la casa de Juanita “Naima” Coltrane, su primera esposa en Queens Nueva York, grabadas en algún momento de 1963 y que nunca llegaron a editarse.

Foto: La portada del álbum "Both Directions At Once: The Lost Album" de John Coltrane. Cortesía: Universal.