Viajar es sexy, también en las apps de citas

Recorrer el mundo, descubrir nuevas culturas y adentrarse en lo desconocido siempre han sido actividades claramente asociadas con un carácter aventurero, curioso y, desde luego, muy atractivo en todos los sentidos.



Por eso no debería resultar demasiado sorprendente que un nuevo estudio sobre los entresijos de las aplicaciones de citas haya determinado que una persona tendrá muchas más oportunidades de agenciarse una de estas si incluye en su perfil tantas fotos de sus viajes como le resulte posible.



"Hay gente que se siente atrapada en sus trabajos y en una rutina no demasiado sustancial. Es en sus viajes y en sus momentos de ocio cuando pueden mostrar su verdadero yo, y eso es fundamental a la hora de conocer a otras personas y, sobre todo, a un posible compañero sentimental", asegura Lisa Marie Bobby, experta en cuestiones del corazón y una de las responsables de la investigación.



Según las conclusiones del citado informe, aquellas imágenes que documentan apasionantes experiencias por el mundo y completamente alejadas de la monotonía del día a día suelen recibir un 30% más de 'likes' en las redes sociales que las convencionales, creando además una percepción muy positiva del usuario.



"Es además un gran tema de conversación, ideal para romper el hielo en una primera cita. Y si además publicas las fotos en la aplicación en cuestión, es muy probable que alguien te contacte y empiece la charla con un '¿Oh, cuándo has ido a este sitio o al otro?'", explica por su parte Kevin Murray, coautor del estudio.



Y es que, en definitiva, viajar es sexy y además un factor determinante a la hora de reforzar el atractivo personal de quien busca pareja, como atestigua el hecho de que el 62% de los hombres consultados buscan compañeros/as sentimentales que viajen con frecuencia, mientras que esa cifra alcanza el 72% en el caso de las mujeres.