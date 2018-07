Vicente Fernández presenta: En la cárcel de tu adiós

El máximo ídolo de la música ranchera, siempre presente para sus seguidores, lanza su nuevo sencillo “En la Cárcel de Tu Adiós”. Un emotivo tema interpretado por el rey de la música mexicana. Hoy viernes 13 de julio toma por sorpresa la radio, todas las plataformas digitales y, además, sale acompañado de un muy íntimo video en donde lo vemos interpretar con su potente voz la letra de esta canción.

Un Azteca en el Azteca, la despedida de los escenarios de don Vicente fue uno de los eventos más emotivos de los últimos años en la música en México. Fue en medio de un estadio Azteca repleto de fanáticos que el cantante se despidió de los escenarios con las míticas palabras: “Mientras usted no deje de aplaudir, su Chente no deja de cantar”. Y es que el cariño que les tiene a sus fans es tal que a pesar de ya no estar en los escenarios el querido artista sigue trabajando en el estudio en donde ha estado preparando un nuevo material discográfico que emocionará a todos sus seguidores.

“En la Cárcel de Tu Adiós” es el primer sencillo promocional de su nuevo álbum: Más romántico que nunca, producción donde cada una de las canciones y videos que se incluyen las ha preparado con todo el cariño y esmero para su público. Dicho disco saldrá a la luz el próximo 10 de agosto y su carta de presentación es esta canción que es una reversión del tema que el charro había interpretado a dueto con Reyli Barba hace unos años para el disco de éste: Bien Acompañado. Para esta ocasión el ídolo de México se apropia totalmente de este tema ranchero y lo canta con su propio y emotivo estilo con el que demuestra por qué es considerado el máximo referente de la música mexicana.



Vicente se apropia de la letra de este tema con la potencia de su voz, logrando una excelente y conmovedora interpretación. Para esto don Vicente contó con los hermosos arreglos de Carlos Martínez (director musical del Mariachi Vargas y antes director del Mariachi Nuevo Tecalitlán) y la dirección musical de Francisco Javier Ramírez López (músico y productor de Fernández de años)