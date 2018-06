Victoria Beckham convierte su tienda de ropa en una galería de arte

La afamada Victoria Beckham no se lo ha pensado dos veces antes de dejar aparcada por un momento su faceta como diseñadora de moda y, en su lugar, presentarse ante el mundo como toda una apasionada del arte más exclusivo y refinado. Tanto es así, que la esposa de David Beckham ha cedido una de las tiendas más amplias y céntricas que su firma tiene en Londres para acoger una exposición de grandes maestros de la pintura.



"David y yo llevamos años coleccionando cuadros contemporáneos, que nos encantan, pero esta es la primera vez que me implico en algo relacionado con pinturas de los grandes maestros [en referencia a los clásicos del Renacimiento y el Barroco]. No sé demasiado sobre este período, pero estoy disfrutando mucho del aprendizaje", ha revelado al diario Daily Telegraph.



La boutique que, en cuestión de días, se transformará en una improvisada galería de arte se encuentra situada en Dover Street -en el idílico barrio de Mayfair-, y lo privilegiado de la ubicación es sin duda uno de los factores que, a buen seguro, contribuirán a que la iniciativa atraiga tanto a los amantes de la pintura clásica como a todos aquellos que se topen con la exposición en medio de sus visitas por la ciudad.



"La verdad es que es increíble poder reunir tantas obras de arte en un único espacio. Me encantan las historias y las experiencias que se narran en estos cuadros", ha afirmado la ex Spice Girl en la misma entrevista para confesar, a continuación, que siempre soñó con ejercer de anfitriona para tantos de sus artistas preferidos como le fuera posible.



"Después de abrir la tienda, siempre decía que me gustaría que también sirviera para promocionar el talento y el trabajo de otras personas que me resultaran inspiradoras, pero jamás pensé que acabaría exhibiendo obras de esta categoría y de pintores tan legendarios", ha manifestado la también madre de Brooklyn (19), Romeo (15), Cruz (13) y la pequeña Harper (6).