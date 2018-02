Victoria Beckham lo deja claro: No habrá nueva gira de las Spice Girls

Desde que la fotografía de las cinco Spice Girls revolucionara las redes sociales hace unas semanas, sus fans no han parado de especular con la posibilidad de que el grupo estuviera preparando una nueva serie de conciertos para conmemorar de alguna manera el vigésimo aniversario el año pasado de su éxito 'Wannabe'.



Sin embargo, Victoria Beckham -la única Spice que ha jurado que nunca volverá a cantar- ha acabado ahora con sus esperanzas.



"No voy a salir de gira. Es más, las chicas tampoco van a salir de gira", ha afirmado tajante la diseñadora en conversación con la revista Vogue durante un evento en Nueva York relacionado con su última colección de ropa. "Resultó maravilloso ver a las chicas. Disfrutamos de una comida muy divertida. Fue muy, muy agradable, de verdad", añade.



Si las chicas picantes no tienen en mente un regreso a los escenarios, ¿por qué su reunión? ¿Se trataba solo de una ocasión para rememorar viejos tiempos, o se traen algo más entre manos? Al igual que sus cuatro compañeras, Victoria se muestra muy comedida a la hora de hablar de sus planes, aunque reconoce que la intención de todas es contribuir a preservar el legado de la banda femenina y su defensa del 'girl-power'.



"Hay algo muy poderoso en el mensaje que defendían las Spice Girls. ¿Cómo se traduciría eso de cara al futuro? ¿En qué manera? Aún estamos barajando posibilidades, haciendo una tormenta de ideas", alega evasiva, antes de añadir, en referencia a su línea de moda: "Pero esto es a lo que yo me dedico ahora".



De cualquier manera, y aunque sus días como cantante ya hayan quedado atrás, Victoria siempre está dispuesta a rescatar las antiguas consignas de la banda.



"Es algo muy positivo. No es ningún secreto que están sucediendo cosas horribles, y todo en las Spice Girls giraba en torno a divertirse y celebrar la individualidad. Creo que hay mucho que nuestra marca podría hacer, y el nuestro era un mensaje muy positivo para los más jóvenes. Pero, ¿cómo exactamente? Bueno, desde luego no será conmigo poniéndome un mono de PVC", ha afirmado riéndose una vez más de sus pasadas elecciones estilísticas.