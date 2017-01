Victoria Beckham se arrepiente de haberse operado el pecho

A lo largo de las dos décadas que lleva bajo el foco de la atención mediática, Victoria Beckham ha experimentado un sinfín de transformaciones físicas que incluyen desde su pelo al tono de su bronceado y, cómo no, sus curvas. Aunque durante mucho tiempo se negó a reconocer que había pasado por quirófano para realzar sus encantos naturales, ahora la cantante reconvertida en diseñadora se ha sincerado al respecto en una carta escrita a su yo de 18 años y publicada en la revista Vogue, en la que se aconseja a sí misma no operarse el pecho.



"Probablemente debería avisarte: no hagas tonterías con tus te*as. Lo he negado durante muchos años, una estup*dez. Era una señal de mi inseguridad. Limítate a celebrar lo que ya tienes", reza un extracto de la emotiva misiva, en la que la mujer de David Beckham se burla de su antigua pasión por probar dietas absurdas, llevar tacones en todo momento y maquillarse como "un travesti".



"Aprende a aceptar tus imperfecciones, eso es lo que querría decirte. Y deja que tu piel respire un poco, ponte menos maquillaje. (¡Y no se te ocurra permitir que ese maquillador te afeite las cejas! Las consecuencias durarán toda una vida). Siempre serás adicta a la laca de pelo, pero por favor trata de moderarte para que no tengas ese aspecto de: 'Hola, ¡acabo de salir de un túnel de aire!'".



A pesar de que Victoria Beckham asegura haber desarrollado cierta inmunidad ante las críticas, también reconoce que nunca ha terminado de acostumbrarse al escrutinio al que se ve sometido su cuerpo.



"Siempre te dolerá que la gente haga comentarios sobre tu peso, seguirá molestándote sin importar la edad que tengas porque las mujeres somos muy duras con nosotras mismas", se confiesa la ex Spice Girl.