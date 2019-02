[Video] A ritmo de Juan Gabriel el elenco de "Roma" celebró en el After Party de los Óscar

En un video publicado por el director estadounidense Barry Jenkins, quien se llevó el Oscar a mejor guion adaptado en 2016, mostró como el equipo de la premiada película mexicana celebró a ritmo del "Divo de Juárez".

Todos cantaban y bailaban "No tengo dinero, ni nada que dar, (...) solo amor para amar". Y como no celebrar, si el equipo que estuvo bajo la dirección de Alfonso Cuarón, se quedó con tres premios Óscar, a mejor película extranjera, mejor director y mejor fotografía.

En el video que obtuvo más de 24.000 'Me gusta' y 4.500 compartidos en un día, afirmaba que "digan lo que quieran sobre ganar y perder y esto y aquello, pero ... muuuuuuuuuucho mucho amor y celebración aquí entre el @ ROMACuaron equipo, VIVA".

Say what you will about winning and losing and this and that but... SOOOOOOO much love and celebration here amongst the ⁦@ROMACuaron⁩ team, VIVA 🇲🇽🙏🏿♥️🙌🏿 pic.twitter.com/lP4q5CoNqO