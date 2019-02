[Video] El único lugar donde puede montar en Globo cerca a Bogotá

Actualmente solo existen tres lugares para montar Globo en Colombia: Santa Fe de Antioquia, Montenegro, Quindío y Guasca, Cundinamarca.

Esta última es la opción más cercana a Bogotá y está a cargo de una empresa llamada Vásquez Balloons. Su piloto Iván Vásquez lleva más de 40 años volando este tipo de vehículos y ha hecho más de 4.000 vuelos.

Para volar en globo usted tiene que levantarse muy temprano, porque el vuelo comienza a las 5:30 a.m. La razón de la hora es que en este momento de la mañana se dan las condiciones meteorológicas para el vuelo.

Ya en el terreno, la experiencia incluye la oportunidad de ver el inflado del globo y posterior a eso comienza el despegue, en donde, aunque el piloto cuida la estabilidad del vuelo, el viento es el encargado de dar la dirección del recorrido.

Por esta misma razón, nunca se sabe dónde se va a aterrizar; al ser un terreno relativamente plano donde se encuentran fincas dentro de grandes parcelas, el sector facilita que el aterrizaje se de en cualquiera de estos sitios.

De acuerdo con Iván, aunque la gente está acostumbrada a sus aterrizajes inesperados, muchas personas se han molestado con él por realizar estos sin previo aviso, “cuando se enojan, lo único que hago es desinflar el globo e irme rápido, pero en general a la gente le gusta, porque cuando hay niños dejo el globo volar unos tres metros amarrado y los subo…” afirmó.

Iván ha visto a lo largo de su trayectoria todo tipo de historias que han tenido de escenario los paisajes y las montañas de Guasca dentro del “canasto” de Obsidiana (nombre del globo); desde paseos familiares hasta pedidas de mano.

“Es un gran lugar para pedir matrimonio, muchas parejas lo usan y es un plan muy romántico”, sin embargo, de acuerdo con el piloto, no todas han tenido final feliz “Una vez a un muchacho le dijeron que no y como estábamos tan arriba él decidió continuar con el vuelo completo (los vuelos duran entre 45 minutos y una hora)”.

También ha vivido historias conmovedoras, “una vez una señora me pidió que le cumpliera el sueño a un niño que tenía una enfermedad terminal de volar en globo y así lo hicimos, fue muy bonito verlo tan feliz (…) a la semana su mamá me llamó y me contó que había muerto” narró.

Para Iván el vuelo no es otra cosa que "un orgasmo del alma".

Finalmente, después de terminada la experiencia, a todos los participantes se les entrega un certificado de vuelo. Este plan tiene capacidad para ocho personas y cuesta $500.000 por persona.