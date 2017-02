[Video] Reviva la entrevista de Vicky Dávila a Amparo Grisales en La W

A propósito del programa de imitadores “Yo me llamo”, que estrenó su quinta edición el pasado 13 de febrero y en el que Amparo Grisales repite su rol de jurado, la “Diva de Colombia” expresó que se siente muy a gusto con esta nueva temporada.

Así, ante la constante pregunta que le hacen a Amparo de su edad, ella responde que siempre le pone la cara. “El secreto de mi vida es la edad que tengo (…) se amañaron con la bobada de la edad, pero creo que es rico que se me noten los años, si no, ¿dónde quedan los que he vivido?”. Así, Amparo asegura que el tema recurrente de la edad solo ocurre en la sociedad colombiana, pues en países como España y Argentina no pasa lo mismo.