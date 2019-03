Volvo instalará cámaras en sus coches para combatir las distracciones al volante

El fabricante de automóviles ha anunciado sus nuevos planes para utilizar las cámaras que comenzará a colocar en el interior de los habitáculos de sus coches a partir de 2020 para evitar las distracciones al volante, bien sea por haber consumido alcohol u otras sustancias ilegales o por despistes de cualquier otra naturaleza.



El objetivo es que ese sistema registre infracciones de los conductores, como mirar sus teléfonos móviles, retirar los ojos de la carretera o cerrarlos. En ese momento un miembro del equipo de asistencia de la compañía realizará una llamada que se pasará directamente al ordenador de abordo para comprobar que todo está bien. En caso de no obtener ninguna respuesta, el vehículo comenzará a reducir su velocidad hasta detenerse por completo.



"Cuando se trata de medidas de seguridad, nuestro objetivo es evitar los accidentes por completo en lugar de limitar el impacto de los mismos cuando un accidente parece inevitable o inminente. En este caso, las cámaras y sensores monitorizarán el tipo de comportamientos que podrían causar lesiones serias o incluso la muerte", ha apuntado Henrik Green, vicepresidente de investigación y desarrollo de Volvo Car Group.



A pesar de que algunas voces han criticado duramente esa medida, al considerar que supondría una intrusión muy peligrosa en la intimidad de los usuarios de Volvo, desde la empresa han comparado la reacción que ha provocado su idea con el recelo con que se recibió la instalación de cinturones de seguridad en 1959.



"Con esas cámaras, Volvo tratará de recopilar información únicamente con el objetivo de hacer que sus coches sean más seguros y solo registrará la que sea relevante en ese sentido para nuestro sistema. Las cámaras no grabarán vídeos y en todo caso ese material no se almacenaría sin el consentimiento de los propietarios", han prometido.