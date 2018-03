Will Smith le sigue los pasos de salsa a Marc Anthony

Fiel a su gusto por sorprender a todos sus seguidores de las redes sociales con sus anécdotas más llamativas, el actor Will Smith ha querido celebrar por todo lo alto la llegada de su publicación número 100 en su popular cuenta de Instagram compartiendo un divertido vídeo en el que aparece disfrutando de una improvisada lección de baile impartida nada menos que por su buen amigo Marc Anthony.



"Lecciones de salsa con Marc Anthony, otra cosa que ya puedo quitar de mi lista de retos. Por cierto, me acabo de dar cuenta de que esta es mi entrada número 100. ¡Muchas gracias a todos! Vamos a por la siguiente", ha escrito junto a la curiosa grabación que, entre otras cosas, deja patente su buen sentido del ritmo y su predisposición a sacar el máximo partido a la clase.



Pero la animada fiesta de la que pudo disfrutar en las costas de Miami a bordo de un lujoso yate no fue ni mucho menos la única aparición pública del astro de Hollywood durante el fin de semana, ya que solo un día antes hacía acto de presencia en medio del festival de música electrónica Ultra para recordar a todos los asistentes que, en 1997, lanzaba al mercado uno de los sencillos más exitosos de ese verano: un tema llamado precisamente 'Miami'.





"¡Me encanta Miami! ¡Gracias al festival Ultra y a DJ Marshmello por una noche de locos!", escribía en la misma plataforma para expresar su gratitud ante la oportunidad que tuvo de revivir sus tiempos como estrella de la música dance, una afición que ahora le ha llevado a seguir muy de cerca a artistas latinos como J Balvin o Nicky Jam. "¡Esta es la mejor banda sonora para el fin de semana! Vamos todos a escuchar 'X'", publicaba horas antes junto a un vídeo en el que se podía escuchar de fondo la nueva canción de los famosos reguetoneros.