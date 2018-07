Will Smith, Nicky Jam y Era Istrefi interpretarán canción de la final del Mundial Los artistas estadounidenses junto con la cantante kosovar, Era Istrefi, interpretarán la canción "Live it Up" el próximo domingo antes del partido entre Francia y Croacia.

Will Smith y Nicky Jam interpretarán canción de la final del Mundial. Foto: Agencia Anadolu