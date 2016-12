Zach Galifianakis ha sido padre de nuevo

El actor y humorista Zach Galifianakis y su mujer Quinn Lundberg recibieron el pasado 7 de noviembre a su segundo hijo, al que han llamado Rufus Emmanuel, aunque cumpliendo a rajatabla su principio de no exponer públicamente aquellos aspectos más íntimos de su vida personal, la noticia no ha sido revelada hasta este miércoles por el portal de noticias E! News.



Poco más se conoce por el momento sobre la última incursión en la paternidad del popular intérprete, lo que no debería resultar sorprendente teniendo en cuenta que el estadounidense tampoco ha querido dar a conocer todavía el nombre de su primogénito, al que tuvo hace ya tres años y del que en su momento se limitó a anunciar que había sido un niño.



"¡Vamos a tener un niño! Creo que ser padre es lo mejor que me ha pasado nunca. De verdad que es genial", explicaba en su momento durante una entrevista al presentador Jimmy Fallon.



Solo un año más tarde, Zach se dedicó a bromear con el también cómico Conan O'Brien sobre las supuestas rutinas de actividad física a las que habría sometido a su retoño con solo dos años de edad, un testimonio que probablemente pertenezca al ámbito de la ficción y suponga una mera muestra de su lado más excéntrico.



"Soy un padre muy estricto. Ahora mismo solo tiene dos años pero ya le he obligado a ejercitarse con intensidad. Cuando le saco de la cuna, le ordeno que haga cincuenta flexiones directamente. Es importante para mí tener un hijo fuerte que pueda defenderse y patearle el cu*lo a otros niños de su edad", explicaba entre risas.



Eso sí, en la misma conversación Zach ya dejaba entrever su intención de ampliar su familia de cara al futuro y su deseo de tener al menos diez hijos con los que dar rienda suelta a su afición por las responsabilidades paternales.



"Me gustaría tener 10 hijos por lo menos", apuntaba divertido.



Zach Galifianakis y Quinn Lundberg contrajeron matrimonio en agosto de 2012 por medio de una ceremonia secreta que tuvo lugar en una granja situada a las afueras de Vancouver, otro notorio episodio de su vida privada del que casi no han trascendido detalles a los medios de comunicación.