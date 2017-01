Zayn Malik y Taylor Swift destrozan una habitación de hotel (por trabajo)

El antiguo componente de One Direction Zayn Malik y la generalmente recatada cantante Taylor Swift crearon un desaguisado importante en una de las habitaciones del exclusivo hotel de cinco estrellas St. Pancras Renaissance de Londres mientras rodaban el videoclip de su tema 'I Don't Wanna Live Forever', que formará parte de la banda sonora de la película 'Cincuenta Sombras más Oscuras'.



Los dos intérpretes dieron rienda suelta a su lado más salvaje, y sensual en el caso de la de Nashville -que para el rodaje se decantó por un conjunto de lencería y tacones altos-, quemando las cortinas, desgarrando almohadas y rompiendo una de las lámparas.



"Taylor fue la que tuvo que prender fuego a las cortinas. Se vieron obligados a apagar las alarmas de incendios de varias plantas para que no hubiera que evacuar el edificio. En otro momento, Taylor rompió uno de los espejos del baño. Todas las escenas se planearon cuidadosamente. Será un vídeo muy sexy", asegura una fuente al periódico The Sun.



La popular cantante pop realizó un viaje relámpago de Estados Unidos a la capital británica a bordo de un jet privado para rodar el vídeo, y regresó rápidamente a su casa tras concluir el trabajo.



Esta colaboración entre Zayn y Taylor ha sido posible en gran parte gracias a Gigi Hadid, la novia del primero y amiga íntima de la segunda. La modelo fue la primera en hablarle a la intérprete de 'Shake It Off' del tema que estaba preparando su chico, consiguiendo que se mostrara receptiva a cantar con él cuando este se lo propuso durante una conversación telefónica.