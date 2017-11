Zeballos lleva a Paraguay su apostolado para liberar música clásica de corsés

Asunción, 6 nov (EFE).- El pianista uruguayo Juan José Zeballos lleva a Paraguay el apostolado al que se ha dedicado durante dos años en su país: divulgar la música clásica entre las jóvenes generaciones intentando erradicar unos prejuicios que han hecho que esa forma artística vaya perdiendo público de manera progresiva.

Además de esa labor, que ha comenzado en varios centros de la ciudad paraguaya de Concepción, Zeballos trae como bagaje a Paraguay su último trabajo, un disco homenaje a Astor Piazzola que interpretará en Asunción mientras prosigue su heterodoxa propuesta divulgativa.

"La música clásica está perdiendo a su público, uno ve al público que va a los conciertos en Paraguay y es de edad avanzada. Es porque en torno a la música clásica se han generado muchos prejuicios que hay que evitar entre los niños, que no tienen esos prejuicios". dijo hoy a Efe Zeballos.

Zeballos, de 35 años, que dio su primer concierto a los 14, considera que esos prejuicios están presentes en la propia representación musical, una especie de solemne ceremonia que impide que se acerquen a ella públicos nuevos.

"No se ha llegado a los jóvenes porque los conciertos son rígidos, el pianista no habla, además se presume que cualquiera no puede entender una sonata de Beethoven, cuando nadie pide al público que haga un análisis de la obra, sino que la disfrute", señaló el pianista.

Zeballos ha batallado contra esos corsés a través de "Piano Expresso", proyecto de divulgación musical en escenarios no convencionales como escuelas rurales, y que durante dos años ha desarrollado en Uruguay.

En Paraguay está mostrando una réplica de ese proyecto, donde la variedad de estilos musicales en la interpretación se combina con la participación e interacción de los alumnos de las escuelas, que hacen preguntas, comentan sus impresiones y acaban bailando algunas de las piezas.

Tras la ciudad de Concepción, irá a Villarrica, donde mostrará esas interpretaciones libres de convencionalismos formales y alternando música clásica con extractos de bandas sonoras de películas y obras de raíz sudamericana.

Antes, el jueves en Asunción, está previsto que presente "Solo Piazzolla. Solo Piano", su último álbum, editado el pasado año en México y que es un homenaje al inmortal compositor argentino.

"Es un homenaje a Piazzolla y también a la música del Río de la Plata.Son temas de Piazzolla y el que cierra el disco es el que le dedicó Diego Legrand, que hizo una composición para dos guitarras y luego me hizo una transcripción al piano para este disco".

Tras su gira paraguaya, Zeballos regresa a Uruguay para preparar el concierto homenaje a Violeta Parra, el 21 de noviembre en el Teatro del Anglo, en Montevideo.

Será un homenaje muy particular y en base a composiciones del uruguayo Facundo Fernández que interpretará Zeballos, en un espectáculo en el que un actor leerá algunas líneas de la autobiografía de la artista chilena, a la vez que se proyectarán imágenes de parte de su obra plástica.

"Va a ser un espectáculo muy interesante porque se va a presentar a una Violeta Parra diferente, que no es la Violeta Parra de Gracias a la Vida", dijo Zeballos.

El pianista está en Paraguay en una iniciativa de la Embajada de Uruguay, la Cancillería paraguaya y la Red Cultural Mercosur. EFE

