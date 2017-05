Zoe Saldaña confiesa que cuida a sus hijos con la ayuda de tres asistentes

Mantener una carrera de éxito en la meca del cine al mismo tiempo que se lidia con las responsabilidades derivadas de tener una familia numerosa no resulta fácil, y Zoe Saldaña lo sabe muy bien. La actriz no se engaña respecto a lo indispensable que resulta la ayuda de su equipo de empleados para que tanto su marido, el artista italiano Marco Perego, como ella puedan compatibilizar ambas facetas de su vida y, a diferencia de otras celebridades, tampoco trata de ocultar el hecho de que cuenta con mucha ayuda doméstica.



"Nuestra asistente, nuestra niñera y nuestra ama de llaves: ellas están criando a nuestros hijos junto a nosotros. Es gracias a ellas que puedo ausentarme, y mi marido también, y a hacer lo que hacemos. Nos están enseñando cómo sobrellevar nuestro dolor mientras nos ayudan a criar a los niños", reveló la intérprete, madre de los gemelos de 2 años Bowie y Cy y del pequeño Zen, al portal Yahoo.com.



Participar en varias de las películas más taquilleras de los últimos años ha obligado a la protagonista de 'Guardianes de la Galaxia' a viajar constantemente, un requisito de su trabajo que no ha acabado de resultarle menos duro por muy habitual que se haya vuelto.



"Cuando estás fuera más de lo normal, eso pone en riesgo algunas cosas. Es un sacrificio y un dolor que nunca se irá. Tienes que vivir el día a día. Si ves que algo cambia comienza a cambiar en el comportamiento [de tus hijos], tienes que saber cómo solucionarlo", confesó al mismo medio.



El consuelo que le queda a la guapa morena cuando debe despedirse de sus hijos para cumplir sus compromisos profesionales es que con su ejemplo les enseñará a luchar por cumplir sus sueños.



"No quiero criar a niños que antepongan las prioridades de otros a las suyas. Tienen que saber poner tus prioridades donde tienen que estar. Tienes que enseñarles cómo luchar por sus sueños", aseguró.