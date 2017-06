A Panasonic no le preocupa el aumento de la presencia China en Latinoamérica Para la trasnacional japonesa Panasonic el eventual incremento de la presencia comercial de China a través de Panamá "no es de preocupación", porque está "probado" que sus productos no tienen la calidad de los de la firma nipona, dijo hoy a Efe su máximo ejecutivo en Latinoamérica, Shigeo Suzuky.