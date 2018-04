Alexa enseñará 'modales' a los más pequeños

El nuevo dispositivo de la compañía Amazon, el llamado Echo Dot Kids Edition, contendrá una versión de la afamada Alexa más educativa y ejemplarizante que de costumbre, ya que animará en todo momento a los más pequeños -a los que va especialmente dirigido el artilugio- a que le formulen órdenes y preguntas con los debidos modales, dirigiéndose a ella con un 'por favor' y dándoles posteriormente las gracias por los servicios prestados.



Eso sí, para que sus usuarios no piensen en Alexa como una especie de rígida institutriz al más puro estilo de la señorita Rottenmeier, el asistente por voz no reprenderá a los niños ni se negará a cumplir con sus deseos en el caso de que estos no empleen las expresiones mencionadas, pero sí les recompensará cuando lo hagan con felicitaciones y demás sorpresas.



El lanzamiento de este producto concebido para los más pequeños podría servir como respuesta a aquellos preocupados padres que, como informan fuentes internas de la empresa, se habrían dirigido directamente a Amazon para informar sobre el uso abusivo que ciertos niños harían de la asistente, a la que se dirigirían de malas formas e incluso la insultarían a sabiendas de que en ningún momento semejante conducta les va a acarrear consecuencias.



Por otro lado, el nuevo Echo Dot Kids Edition ha sido presentado por la poderosa firma de logística y electrónica como una mezcla entre un "DJ para niños, un narrador de historias y un humorista" que ofrecerá entretenimiento y diversión sin límites, además de erigirse en un responsable consejero para aquellos menores que sufran acoso escolar en sus centros educativos. Y es que Alexa les recomendará que se pongan rápidamente en contacto con un adulto cada vez que escuche algún testimonio sobre tan indignantes experiencias.