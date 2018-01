Apple mejorará sus herramientas de control paternal

La compañía Apple se ha comprometido a reforzar significativamente las funciones de control parental con las que vienen equipados sus diferentes sistemas operativos como respuesta a las críticas recibidas por dos importantes accionistas de la multinacional, a la que acusaron recientemente en un artículo publicado en el New York Times de no estar "haciendo nada" para evitar que los menores de edad accedan a contenidos poco apropiados e incluso peligrosos para su formación.



A través de un comunicado emitido pocas horas después de que la polémica carta saliera a la luz, la desarrolladora ha defendido en primer lugar la seriedad con la que se toma la idea de que niños y adolescentes utilicen diariamente sus productos, pero también ha anunciado mejoras en sus sistemas de seguridad para que los padres y tutores legales tengan un margen de maniobra aún mayor a la hora de restringir aplicaciones e impedir que se visiten ciertas páginas web.



"En Apple siempre hemos tenido muy presentes a nuestros públicos infantiles, y desde tiempos inmemoriales tratamos de crear productos que les inspiren, les entretengan y les ayuden en su educación, además de diseñarlos de forma que sus padres puedan protegerles de las amenazas de la red. Estamos desarrollando además nuevas funciones y mejoras para el futuro para que estas herramientas de control parental sean aún más robustas", reza un extracto de la nota facilitada por Apple.



A los principales responsables de la empresa dirigida por Tim Cook no parece haberles gustado nada el tono empleado por sus dos inversores rebeldes, ya que en su contestación por escrito la firma ha insistido en la importancia que ha otorgado siempre a la protección de la infancia y, asimismo, ha recordado su carácter pionero en lo que a la introducción de controles parentales en sus productos se refiere.



"Nos tomamos muy en serio nuestras responsabilidades en este campo y nuestro compromiso con el bienestar de todos aquellos que utilizan nuestros dispositivos sigue igual de vigente que en el pasado. Nuestro objetivo pasa por satisfacer las necesidades de nuestros clientes y trabajamos muy duro por superar incluso sus expectativas, especialmente a la hora de proteger a los menores", apuntan desde la empresa californiana.