Apple podría reducir en un 20% la producción de nuevos iPhones

La compañía Apple habría optado por reducir sensiblemente -concretamente en un 20%- la producción de sus últimos modelos del teléfono inteligente iPhone como consecuencia de la baja demanda que, al menos en comparación con sus terminales anteriores, han venido padeciendo estos a lo largo del último año.



Según la agencia de noticias Reuters, la multinacional habría tenido que encargar a sus proveedores un volumen de componentes significativamente inferior al de los últimos dos años, de lo que se derivaría la fabricación estimada de unos 80 millones de unidades para los próximos meses.



Aunque en su momento ya salió a la luz que los modelos más recientes de la firma, los iPhones X, 8 y 8 Plus, no habían cumplido ni mucho menos con las expectativas comerciales que se había marcado la empresa, lo cierto es que el nuevo ciclo en el que parece haber entrado el mercado de los smartphones no ofrece perspectivas muy halagüeñas.



De hecho, un estudio independiente confirmaba la semana pasada que las ventas de dispositivos inteligentes se habían contraído por primera vez en toda la historia de la industria. Pese a que la caída se cifra solo en un 2%, esta tendencia decreciente ya había quedado patente en años anteriores y, en consecuencia, demuestra que los consumidores ya no renuevan sus terminales con la frecuencia de antaño.