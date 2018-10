Científicos logran reproducir a ratones del mismo sexo

Algunos reptiles, anfibios y peces son capaces de reproducirse sin dos progenitores de distintos sexos. No es el caso de los mamíferos. Ahora, investigadores de la Academia China de las Ciencias han logrado producir 29 ratones sanos de dos madres utilizando células madre y edición genética.

El estudio de laboratorio publicó sus resultados en la revista‘Cell Stem Cell’ en donde explica sus procedimientos.

Las crías “bimaternas” se encuentran en perfectas condiciones, nacieron sanas, crecieron y pudieron alcanzar la etapa adulta e incluso reproducirse.

Pero al contrario de las crías nacidas de dos madres, los intentos de reproducción entre dos machos fueron fallidos, ya que todas las crías murieron a los pocos días de nacer.

New study from Qi Zhou & Co:"Generation of Bimaternal and Bipaternal Mice from Hypomethylated Haploid ESCs with Imprinting Region Deletions."Using haploid mouse ESCs and gene editing this study helps understand the barriers to same-sex reproduction. https://t.co/PovKFI9rnE pic.twitter.com/lHhf3FK0b7