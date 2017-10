Cohete de EE.UU. pone en órbita satélite de comunicaciones para Corea del Sur

Miami, 30 oct (EFE).- La firma privada de EE.UU. SpaceX lanzó hoy con éxito desde una plataforma en Cabo Cañaveral, en Florida, un cohete reutilizable que llevaba un satélite de comunicaciones que servirá a Corea del Sur para ampliar la cobertura en Asia y Oriente Medio.

Una vez puesto el satélite en una Órbita Geoestacionaria de Transferencia (GTO), la parte reutilizable del cohete Falcon 9 aterrizó sobre un buque para aviones no tripulados en medio del Océano Atlántico, llamado "Of Course I Still Love You".

Aproximadamente 6 minutos, 30 segundos después del despegue, el cohete reinició sus motores y activó el regreso, y aproximadamente 2 minutos después, el cohete aterrizó en el barco.

El satélite de comunicaciones comerciales, el Koreasat-5A, es operado por KT SAT, el único proveedor de servicios satelitales de Corea del Sur y busca reemplazar el Koreasat-5, según informó SpaceX en un comunicado.

A diferencia de otros satélites Koreasat, el 5A proporcionará cobertura marítima del Golfo Pérsico, Océano Índico, Mar de China Meridional y Mar Oriental de China.

En 2014, SpaceX firmó un contrato de 20 años con la NASA para utilizar la icónica plataforma de lanzamiento 39A, la cual tiene una historia que se remonta a comienzos de la década de 1960, cuando acogió el famoso programa de las misiones Apolo.

A partir del contrato, la compañía privada ha hecho mejoras para modernizar la plataforma y sus sistemas operativos, y desde este emplazamiento ha lanzado sus cohetes Falcon 9 y Falcon Heavy. EFE