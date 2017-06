Crematorios, basura, medusas y otras sorprendentes fuentes de energía limpia que tal vez no conocías Más allá de los paneles solares y las turbinas eólicas, existen diversos sistema en el mundo natural que pueden aprovecharse para generar energía inacabable y no contaminante, una tendencia que gana protagonismo a medida que crece la amenaza del fin de las no renovables.