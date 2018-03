¿En cuánto se cifra el valor de las acciones de Spotify?

El mayor servicio de música en 'streaming' del mundo, Spotify, ha culminado todos los trámites para empezar a cotizar en la Bolsa de Nueva York. Si la empresa sueca termina por poner a disposición pública sus acciones, se calcula que el total tendría un valor aproximado de 23 millones de dólares (casi 19 millones de euros).



No se considera que, con este inesperado movimiento, la compañía esté buscando financiación externa. De hecho, en su salida a bolsa, Spotify no creará nuevas acciones, sino que serán los actuales socios capitalistas -especialmente primeros inversores y empleados- los que pondrán a disposición del mercado su fracción de la sociedad limitada.



"Se trata de una compañía que les está devolviendo a sus inversores sus ganancias para poder encarrilarse así hacia la siguiente etapa de su trayectoria", declaró a la BBC el analista de la industria musical Mark Mulligan.



Teniendo en cuenta la popularidad de la plataforma, no sorprende el elevado valor de las acciones. Una década después de su estreno, Spotify está disponible ya en 61 países y además tiene nada menos que 71 millones de suscriptores Premium por todo el mundo.



Ahora bien, hay otros expertos que alertan de la posibilidad que se vuelva a repetir el "caso Snapchat". Solo 24 horas después de salir a bolsa, las acciones de la empresa cayeron en picado, pese a haber sido valorada en 30 mil millones de dólares en su primer día en el mercado de valores.