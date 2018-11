En lo que va corrido del año se han presentado 258 casos de ciberextorsión

De acuerdo con la empresa de seguridad informática Eset, Colombia ha sido durante 2018 el país de Latinoamérica con el mayor número de casos de virus informáticos que exigen rescates por información secuestrada, conocidos como ciberextorsiones.

Este delito consiste en que por medio de un virus u otro mecanismo, personas acceden a la información de un medio digital ajeno como contraseñas, accesos o fotografías y le exigen dinero a cambiar de devolver la información o no publicarla.

(Le puede interesar: En 2018 se han registrado más de 1.000 denuncias por injuria y calumnia en redes sociales)

El general Fernando Murillo, jefe antiextorsión y antisecuestro de la Policía Nacional, aseguró que desde 2009 se han presentado 1257 casos. Además, afirmó que el 62% de los afectados por este delito son mujeres y que, en la mayoría de las ocasiones los delincuentes suelen ser exparejas de los usuarios.

El general recomendó a los ciudadanos no aceptar solicitudes de amistad en redes sociales de personas que no conozcan y no mantener conversaciones con personas sospechas, además añadió que es necesario hacer la denuncia porque “cuando un usuario decide pagar la extorsión, tendrá que seguir pagando porque así funciona el negocio de estos delicuentes”.

Por otro lado, de acuerdo con la empresa de seguridad ESET el virus que más ha causado ciberextorsiones en Colombia es conocido Crysis.