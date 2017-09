Este es el terror de los falsificadores de bolsos

Para aquellos que sueñan con llenar su armario de bolsos de diseño, pero que no cuentan con el presupuesto necesario para poder hacerlo, las falsificaciones se habían convertido en una opción asequible que les permitía ir a la última sin sacrificar su economía. Los encargados de confeccionar estas réplicas ilegales han perfeccionado hasta tal punto sus creaciones en los últimos años que, en algunos casos, resultaba imposible diferenciarlas a simple vista del original, debido a que los patrones, costuras y materiales eran prácticamente idénticos.



Sin embargo, ahora acaba de nacer un aparato capaz de desenmascarar a estos 'impostores'. Entrupy, como se llama el pequeño dispositivo que ha creado una empresa startup, es capaz de detectar si un bolso es un modelo diseñado por casas de lujo como Balenciaga, Burberry, Chanel, Dior, Fendi, Gucci, Louis Vuitton o Prada o una mera imitación. Para ello, realiza una serie de fotografías microscópicas del accesorio sospechoso y, utilizando una serie de algoritmos, lo compara con el original de la firma en cuestión, estableciendo así su autenticidad.



"Entrupy ha sido diseñado por un grupo de expertos que suman entre todos un total de ocho titulaciones universitarios -y dos doctorados-, con décadas de experiencia, cuatro patentes en su haber y miles de horas de investigación", explica la página web del innovador producto para probar su fiabilidad.



Por ahora, Entrupy cuenta con un margen de acierto del 96,4%, aunque según sus creadores su eficacia no hace más que aumentar. De esta forma, su uso podría jugar un papel clave a la hora de adquirir bolsos de un gran valor al permitir comprobar si es auténtico o no al instante, ya que es capaz de detectar incluso aquellos falsificaciones tan perfectas que el ojo humano no sería capaz de detectar diferencia alguna con el original.